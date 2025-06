Intervento di recupero alla scuola elementare di Ambra

A Bucine, l’impegno del Comune per la scuola di Ambra si concretizza con un importante intervento di recupero. Questo progetto mira a salvaguardare e valorizzare uno dei patrimoni storici del paese, garantendo ambienti più sicuri e funzionali per studenti e comunità. Con un lavoro accurato che coinvolge anche la conservazione di preziosi reperti, si apre una nuova fase di rinascita per questa struttura simbolo di tradizione e futuro.

Arezzo, 30 giugno 2025 – Il Comune di Bucine continua ad investire nella manutenzione straordinaria e nella messa in sicurezza del proprio patrimonio edilizio e infrastrutturale. Tra gli edifici oggetto di particolare attenzione c'è l'ex scuola elementare di Ambra. Fino a poco tempo fa, il piano terra ospitava la sede della Misericordia e uno spazio dedicato alle famiglie, mentre al primo piano è conservata una preziosa raccolta di reperti etruschi, in parte già restaurati. Gli interventi di recupero sono già iniziati con la messa in sicurezza del tetto e il rifacimento della facciata. L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è quello di valorizzare questo patrimonio storico e culturale attraverso la creazione di un'esposizione permanente, che, pur non configurandosi come un museo vero e proprio, diventerebbe un importante punto di riferimento per la comunità e per il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Intervento di recupero alla scuola elementare di Ambra

