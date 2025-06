Interruzioni idriche programmate | i Comuni interessati salgono a 20

Le interruzioni idriche programmate aumentano, coinvolgendo ora 20 comuni. La Sasi ha pubblicato il nuovo calendario per garantire un razionamento efficace della risorsa più preziosa: l’acqua. Da oggi, 30 giugno, fino al 7 luglio, salvo variazioni, le chiusure sono previste in più località. Per minimizzare i disagi, l'erogazione idrica sarà...

La Sasi comunica il nuovo calendario delle interruzioni programmate finalizzate al razionamento della risorsa idrica. Da oggi, 30 giugno, fino a lunedì 7 luglio, salvo diversa disposizione, saranno venti i comuni interessati dalle chiusure idriche. Per evitare disservizi, l'erogazione idrica sarà. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

