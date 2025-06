Intera palazzina era allacciata abusivamente alla rete elettrica denunciati 30 residenti

Un blitz dei carabinieri nel quartiere Librino di Catania ha scoperto un'intera palazzina allacciata abusivamente alla rete elettrica, coinvolgendo 30 residenti denunciati per furto aggravato di energia. Un'operazione che mette in luce la pericolosa infiltrazione dell'illegalità nel tessuto urbano, rischiando non solo sanzioni penali ma anche la sicurezza di tutti. La legalità torna protagonista: ecco cosa è successo...

Un’intera palazzina allacciata abusivamente alla rete elettrica. È quanto emerso da un’operazione ad alto impatto condotta dai carabinieri nel quartiere Librino di Catania, dove 30 persone sono state denunciate per furto aggravato di energia elettrica. Il blitz è scattato in viale Moncada. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

