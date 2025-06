Inter Women fatta per Vilhjálmsdóttir dal Bayern Monaco | le cifre e i dettagli del super colpo – ESCLUSIVA

L’Inter Women si prepara a fare un grande salto di qualità con un acquisto internazionale di peso: Karólína Lea Vilhjálmsdóttir, talento islandese classe 2001 proveniente dal Bayern Monaco, è pronta a sbarcare a Milano. Con capacità offensive e versatilità in campo, questa operazione promette di portare entusiasmo e competitività alla squadra. Ecco tutti i dettagli esclusivi su questo colpo di mercato che potrebbe segnare una svolta significativa per l’Inter Women.

Inter Women, tutti i dettagli sull’arrivo in nerazzurro di Karólína Lea Vilhjálmsdóttir dal Bayern Monaco. Tutti i dettagli in merito. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Inter News 24, l’ Inter Women è pronta ad accogliere un nuovo, importante rinforzo internazionale: Karólina Lea Vilhjálmsdóttir. Classe 2001, la talentuosa centrocampista offensiva islandese – che può agire anche da esterna alta – approderà a Milano dal Bayern Monaco, dopo l’ultima stagione in prestito al Bayer Leverkusen. Karólina Lea #Vilhjálmsdóttir to #Inter is a done deal?????? pic.twitter.comwSyagtBoZH — Mauro Munno (@Maumunno) June 30, 2025 Si tratta di un innesto di grande qualità e prospettiva per la squadra nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com