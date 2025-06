Inter un’altra figuraccia dopo Monaco | ko col Fluminense e addio Mondiale per Club

Un’altra figuraccia per l’Inter, questa volta nel Mondiale per Club, con una sconfitta pesante contro il Fluminense che segna un ulteriore passo falso dopo Monaco. Dopo una lunga serie di delusioni, i nerazzurri sembrano ormai lontani dai fasti di un tempo. La squadra di Chivu si trova a dover riflettere profondamente: è arrivato il momento di risollevarsi e scrivere un nuovo capitolo di orgoglio e rinascita.

Cano ed Hercules mandano al tappeto i nerazzurri, impotenti per almeno un’ora. Prima (pesante) sconfitta per Chivu Charlotte dopo Monaco di Baviera, un mese dopo un’altra brutta figura dell’Inter. Dalla finale Champions al Mondiale per Club, che la squadra di Chivu lascia agli ottavi di finale perdendo contro il Fluminense Mondiale per Club: cronaca e tabellino di Inter-Fluminense (LaPresse) – Calciomercato.it L'articolo proviene da CalcioMercato.it. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, un’altra figuraccia dopo Monaco: ko col Fluminense e addio Mondiale per Club

