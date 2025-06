Inter un finale di stagione da incubo! Inzaghi parlava di treble ma dopo il Mondiale per Club è ufficiale | zero titoli per i nerazzurri

Un finale di stagione da incubo per l’Inter, che sembrava promettere un treble e invece si è trasformato in un incubo ad occhi aperti. La sconfitta 5-0 nel Mondiale per Club, l’eliminazione precoce e le delusioni in campionato e Champions hanno lasciato i tifosi nerazzurri con l’amaro in bocca. I tifosi della Juve si sono...

Inter, un finale di stagione da incubo: il recap dopo l’ennesima sconfitta dei nerazzurri e l’eliminazione dal Mondiale per Club. Da cinque a zero. L’Inter esce agli ottavi del Mondiale per Club dopo un finale disastroso in cui ha perso il campionato, la Champions League con una clamorosa disfatta e adesso la competizione in America dove la squadra di Chivu non ha sicuramente brillato. I tifosi della Juve si sono riversati sui social per commentare la disfatta degli eterni rivali anche se la stagione dei bianconeri è stata deludente e adesso si giocheranno gli ottavi di finale contro il Real Madrid. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inter, un finale di stagione da incubo! Inzaghi parlava di treble ma dopo il Mondiale per Club è ufficiale: zero titoli per i nerazzurri

In questa notizia si parla di: finale - mondiale - club - inter

Mondiale per Club, Juventus sconfitta dal Manchester City: 5-2 il finale. Gol e highlights - L’avvio della sfida prometteva emozioni, ma il Manchester City si è subito dimostrato inarrestabile, dominando la scena e lasciando poco spazio alla Juventus.

L’Inter ha perso 0-2 contro il Fluminense agli ottavi di finale del Mondiale per club: è eliminata dal torneo Vai su X

Per gli ottavi di finale del Mondiale per Club l'Inter sfida i brasiliani della Fluminense. Vi aspettiamo al Main Street per seguire il match su maxischermo gustando le nostre specialità! #mainstreet #pubconcucina #ristorantedesenzano #desenzanodelgarda Vai su Facebook

Mondiale per club, Inter sprecona e sfortunata: il Fluminense conquista l'accesso ai quarti di finale; Diretta Inter-Fluminense, ottavi di finale Mondiale club risultato live; Mondiale per club. Ottavi di finale, in campo Inter-Fluminense.

Mondiale per Club: Inter eliminata, Fluminense ai quarti di finale - I nerazzurri cadono contro i brasiliani: Cano ed Hercules puniscono gli uomini di Chivu, i quali devono dire addio alla competizione ... Secondo msn.com

L’Inter ha perso 0-2 contro il Fluminense agli ottavi di finale del Mondiale per club: è eliminata dal torneo - 2 contro il Fluminense agli ottavi di finale del Mondiale per club, il nuovo torneo quadriennale della FIFA a cui partecipano 32 squadre da tutto il mondo, in corso negli Stati Unit ... Si legge su ilpost.it