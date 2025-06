Inter U23 attesa per il girone ufficiale | cosa filtra sulla decisione

L’attesa cresce intorno alla composizione dei gironi ufficiali della Serie C 2025/26, con grande attenzione all’inserimento della nuova seconda squadra nerazzurra, l’Inter U23. Filtra infatti che le regole vietano alle squadre B di condividere lo stesso girone con la prima squadra del medesimo club, sollevando nuove questioni sulla collocazione dell’Inter U23. Quali saranno le scelte ufficiali? Ecco tutti i dettagli a breve rivelati.

Inter U23, le ultime sull’inserimento della nuova seconda squadra nerazzurra in uno dei tre gironi di Serie C. Tutti i dettagli. Tuttosport dedica oggi un focus dettagliato sulla prossima Serie C 202526, mentre si attende l’ufficializzazione dei gironi. Un elemento chiave evidenziato dal quotidiano riguarda la collocazione delle seconde squadre: per regolamento, le squadre B non potranno essere inserite nello stesso girone della stagione precedente. Questo vincolo andrà a condizionare in modo significativo la composizione dei gruppi. In base a quanto riportato, la Juventus Next Gen potrebbe essere assegnata nuovamente al Girone A o B, mentre l’ Atalanta U23 — al debutto l’anno scorso — potrebbe finire nel B o C. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter U23, attesa per il girone ufficiale: cosa filtra sulla decisione

In questa notizia si parla di: inter - attesa - girone - ufficiale

Attesa Barcellona: oggi può arrivare la Liga. Cosa serve per chiudere la stagione perfetta, fatta eccezione per l'Inter in Champions League - Oggi a Barcellona si respira aria di festa: la Liga è a un passo dalla squadra di Flick, che potrebbe ufficializzare la conquista del titolo.

Archiviato il girone, l’Inter è attesa dalla sfida con il Fluminense negli ottavi di finale. La squadra di Chivu è ancora in rodaggio ma, in queste prime tre partite, ha già dato segnali di crescita, convincendo soprattutto nell’ultima sfida, con il primo clean sheet Vai su Facebook

Prima vittoria per l’Inter alla #FIFACWC Chivu in testa al Girone E in attesa del River Plate ? #Inter #DAZN Vai su X

TS - Serie C, attesa per i gironi ufficiali: ecco con chi può finire l'Inter; Serie C, i gironi per la stagione 2025/26: novità per le squadre B; Serie C 2025/26, i gironi prendono forma: torna la Juventus Next Gen, debutta l’Inter U23.

Inter-River Plate: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni - River Plate si gioca per la terza partita del Mondiale per Club (girone E): segui LIVE su Inter- Riporta inter-news.it

Monterrey-Inter: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni - Inter si gioca per la prima partita del Mondiale per Club (girone E): segui LIVE su Inter- Secondo inter-news.it