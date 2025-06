Inter Taremi ai saluti | l’erede dalla Roma a prezzo di saldo

L’Inter si prepara a sostituire Mehdi Taremi con un nuovo talento proveniente dalla Roma, offrendo un prezzo di saldo. I nerazzurri sono impegnati nel calciomercato per rafforzare la rosa secondo le indicazioni di mister Cristian Chivu, che punta a massimizzare le risorse e migliorare il reparto offensivo. Ma quali sono i dettagli di questa operazione? Scopriamo insieme tutti gli aggiornamenti e le prospettive future.

L’Inter sta lavorando senza sosta per rinforzare la rosa ma c’è da fare i conti con il possibile addio di Mehdi Taremi. Il suo erede può arrivare dalla Roma ad un prezzo davvero di saldo ma andiamo a vedere tutti i dettagli che ci sono a riguardo. I nerazzurri stanno lavorando tanto in sede di calciomercato seguendo quelle che sono le esigenze ed anche le indicazioni di mister Cristian Chivu. Che, ovviamente, per quanto sfrutterà il lavoro svolto da Simone Inzaghi, è consapevole del fatto che nel calcio il copia e incolla non esiste e non è mai una pista da praticare. Uno dei profili attorno al quale c’è maggiore incertezza è sicuramente quello di Mehdi Taremi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it