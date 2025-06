Inter Tacchinardi | Calhanoglu mancanza di rispetto verso l’Inter

L’ex calciatore e allenatore Alessio Tacchinardi si è espresso duramente sulla situazione di Hakan Calhanoglu in casa Inter. Le recenti voci di un suo possibile addio, accompagnate da gesti come il viaggio a Istanbul per un matrimonio, sembrano sfiorare il rispetto dovuto ai nerazzurri. Un comportamento che Tacchinardi definisce come una mancanza di rispetto verso l’intera società. Ma quali sono le reali implicazioni di questa vicenda?

L'ex allenatore Alessio Tacchinardi è intervenuto ai microfoni di SportMediaset, riguardo la situazione di Hakan Calhanoglu in uscita dall' Inter. Nelle ultime settimane, le voci dalla Turchia sul regista nerazzurro si sono accumulate, andando a riportare voci frequenti sull'addio del turco. Dal viaggio ad Istanbul per il matrimonio alla foto

