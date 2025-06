Inter sfuma il grande sogno di mercato | decisione UFFICIALE

Inter, sfuma il grande sogno di mercato: decisione ufficiale che mette fine alle speranze di arricchire la rosa con un grande colpo. Dopo la delusione in Champions League, i nerazzurri cercano di voltare pagina, con Chivu al lavoro per ricostruire una squadra pronta a rilanciarsi. Nonostante le sfide, l’Inter rimane una delle protagoniste più interessanti per il prossimo campionato. La strada è ancora lunga, ma la passione non si spegne mai.

Novità in casa Inter, con il sogno di mercato che è destinato a rimanere come tale. L'Inter sta voltando pagina dopo la disastrosa finale di Champions League del 31 maggio a Monaco di Baviera contro il Paris Saint Germain, con i nerazzurri che restano sempre una delle grandi favorite per il prossimo anno, con Chivu che sta cercando di far quadrare una squadra che aveva bisogno di una scossa. Il mercato ha già dato i primi nuovi volti, con Christian Chivu che ha avuto modo di metterli in campo nel Mondiale per Club, con Sucic che a centrocampo è un ragazzo di bellissime speranze e sulla destra Luis Henrique può essere l'uomo ideale per saltare l'uomo.

