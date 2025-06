Inter questa sera contro la Flu | l’obiettivo sono i quarti contro il City o… Inzaghi!

Questa sera, l'Inter si prepara a sfidare il Fluminense negli ottavi di finale, con l’obiettivo di raggiungere i quarti e puntare al sogno contro il City. In una serata di passione e determinazione, la squadra di Inzaghi sa che vincere non è solo un risultato, ma una strategia per dimenticare le sconfitte più amare e alimentare la voglia di successo. È proprio in questo spirito che l’Inter affronta il Mondiale per Club, deciso a scrivere un’altra pagina di gloria.

Questa sera l’Inter scende in campo negli ottavi di finale: contro i nerazzurri i brasiliani del Fluminense e il meteo: e ai quarti. Vincere aiuta a vincere, e soprattutto aiuta a dimenticare le sconfitte più dolorose. È anche per questo che il Mondiale per Club, inizialmente vissuto dall’Inter come un peso aggiuntivo a una stagione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, questa sera contro la Flu: l’obiettivo sono i quarti contro il City o… Inzaghi!

In questa notizia si parla di: inter - sera - quarti - obiettivo

Serie A, penultima giornata: 9 gare in contemporanea domenica sera con Inter-Lazio e Parma-Napoli | Primapagina - La penultima giornata di Serie A si preannuncia emozionante, con 9 partite in contemporanea domenica sera.

Il "dilemma giovani" all'Inter, il Mondiale per Club, il calciomercato e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4eyYkXy Avrai una community... Vai su Facebook

Nella Serie A di calcio è cambiato tutto, ma è ancora tutto incerto; Bayern Monaco-Inter 1-2: gol e highlights. Lautaro e Frattesi decidono l'andata dei quarti; Barcellona-Inter, una sfida che riporta al passato.

Inter, occasione d'oro con il Fluminense: i quarti valgono altri 12,2 milioni. E in caso di vittoria, negli Usa arriverà Bonny - I nerazzurri questa sera affronteranno i brasiliani agli ottavi di finale a Charlotte, dove c'è l'allerta meteo. Si legge su corriere.it

Dove può arrivare l'Inter al Mondiale per Club? Ecco cosa dicono le quote - Piuttosto alta la quota assegnata al trionfo dell'Inter al Mondiale per Club: si trova a ... Da corrieredellosport.it