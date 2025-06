Inter quanto vale la sfida con la Fluminense

L’attesa cresce per l’Inter di Cristian Chivu, pronta a sfidare il Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Un match che promette emozioni e un valore economico stimato intorno ai 12 milioni di euro, aggiungendosi ai già ricchi premi di circa 35 milioni incassati finora. La sfida non è solo un banco di prova sportivo, ma anche un’occasione di grande rilievo finanziario e strategico per i nerazzurri.

Inter-Fluminense: un match da 12 milioni L'Inter di Cristian Chivu si prepara a sfidare il Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025, un incontro che va oltre il prestigio sportivo. In palio c'è un montepremi significativo: l'Inter ha già incassato circa 35 milioni di euro per la

