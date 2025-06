Inter quale futuro? Intervista esclusiva a Stefano Olivari

Nel cuore di questa stagione intensa, l’Inter si trova a un bivio cruciale tra sfide e opportunità. Abbiamo intervistato Stefano Olivari, giornalista esperto e profondo conoscitore dei nerazzurri, per svelare i possibili orizzonti del club milanese. Quale direzione prenderà il futuro dell’Inter? Scopriamolo insieme in questa esclusiva anteprima.

ESCLUSIVA INTERNEWS08.IT – Quale futuro per i nerazzurri? Abbiamo chiesto a Stefano Olivari, giornalista de Il Guerin Sportivo e fondatore di Indiscreto, oltre che profondo conoscitore del mondo Inter, un parere sulle prestazioni della squadra e sulle mosse della società nerazzurra. Signor Olivari, si parla in queste settimane della strategia L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, quale futuro? Intervista esclusiva a Stefano Olivari

In questa notizia si parla di: esclusiva - stefano - olivari - inter

Merola Juve, Ritorni (Chief Scouting Vigo Global Sport): «Dall’infortunio al primo contratto da professionista: vi racconto il percorso di Stefano dentro e fuori dal campo» – ESCLUSIVA - Stefano Merola, giovane promessa della Juventus, ha vissuto un percorso ricco di sfide e trionfi. Dall'infortunio al primo contratto da professionista, la sua storia rappresenta un esempio di resilienza.

? "QUALCOSA DI STORICO" Vincenzo Matrone, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, ha parlato del ritorno al #Milan di Massimiliano #Allegri: "#Tare ha fatto qualcosa di storico. Dopo che Allegri è andato via dal Milan, in rossonero sono stati pre Vai su Facebook

Il marchio su Acerbi e Juan Jesus; Inter, con Inzaghi il bilancio del mercato è in attivo di 101 milioni; Il muro di Di Lorenzo.

ESCLUSIVA - Stefano Tino (Betsson Group): "Vi spiego il legame con l'Inter. Stiamo entrando nel suo DNA" - MSN - Sta per andare in archivio il primo anno della partnership siglata tra l’Inter e Betsson Group, diventato dal 2024- Riporta msn.com

Pioli: 'Allenare l'Inter è un sogno realizzato' - Sky Sport - In un'intervista esclusiva a Sky Sport, l'allenatore racconta come nasce il suo rapporto speciale con il club nerazzurro: "Mio padre tifava per l'Inter, è stata la mia prima passione, adesso il ... Come scrive sport.sky.it