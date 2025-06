Inter prepartita caldissimo | i tifosi del Fluminense si radunano sotto l' albergo dei nerazzurri

L’atmosfera si fa incandescentemente calda mentre i tifosi del Fluminense si radunano sotto l’albergo dell’Inter, un vero spettacolo di passione e colore. A poche ore dal fischio d’inizio, le strade si riempiono di cori vibranti e qualche fischio, creando un’anticipazione elettrizzante per questa sfida internazionale. La tensione tra le due tifoserie promette di regalare uno spettacolo indimenticabile: tutto è pronto per un calcio d’inizio che promette emozioni forti.

A poche ore dal calcio d'inizio di Inter-Fluminense, i tifosi brasiliani hanno invaso la strada su cui si affaccia l'albergo della squadra di Cristian Chivu, facendosi sentire con diversi cori e qualche fischio diretto alla squadra nerazzurra.

