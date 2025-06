Inter Portaluppi in conferenza | Inter favorita solo sulla carta

Questa sera al Bank of America Stadium di Charlotte, Inter e Fluminense si sfideranno negli ottavi di finale del Mondiale per Club. Renato Portaluppi, tecnico brasiliano, ha commentato la partita in conferenza stampa, sottolineando che, nonostante i favori sulla carta, la squadra avversaria non va sottovalutata. Un incontro che promette emozioni e sorprese, dove il campo parlerà più di qualsiasi pronostico. La sfida, insomma, è aperta a ogni risultato.

Questa sera al Bank of America Stadium di Charlotte andrà in scena la sfida tra Inter e Fluminense valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Ha presentare la gara ci ha pensato il tecnico brasiliano Renato Portaluppi che ha parlato in conferenza stampa. Ecco le parole dell’ex L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Portaluppi in conferenza: “Inter favorita solo sulla carta”

In questa notizia si parla di: inter - portaluppi - conferenza - favorita

Conferenza stampa Portaluppi pre Inter Fluminense: «Molti dicono che sono i favoriti ma in campo può succedere qualcosa di diverso. Sulla tempesta rispondo così» - Domani sera, il mondo del calcio si ferma per assistere a uno dei match più attesi del Mondiale per Club: Inter contro Fluminense.

Renato Portaluppi sfida l'Inter, il Fluminense crede nell'impresa: Favoriti solo perché hanno più soldi; Renato Portaluppi sfida l'Inter: Loro favoriti? Perché hanno più soldi, ma tutto dipenderà dalla testa; Renato: Inter favorita? Solo perché ha più soldi di noi. Ma so come neutralizzarla tatticamente.

Mondiale per Club, in attesa di Inter Fluminense parla Portaluppi (tecnico dei brasiliani): «Dicono che sono favoriti, ma in campo…» - Ma il fatto che una squadra come l’Inter sia favorita dipende soprattutto da ragioni economiche: se vai al mercato con 1000 reais, ... Segnala calcionews24.com

Renato: "Inter favorita? Solo perché ha più soldi di noi. Ma so come neutralizzarla tatticamente" - L'ex giocatore della Roma, oggi tecnico del Fluminense: "Per preparare la partita ho saltato la cena con mia figlia. Secondo gazzetta.it