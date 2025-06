Inter ora c’è la Fluminense! Un rientro per Chivu – TS

L'Inter si prepara ad affrontare il Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club, nonostante le difficoltà causate dal maltempo. Cristian Chivu e i suoi ragazzi sono pronti a scendere in campo in una sfida decisiva, tra tensione e adrenalina, con l’obiettivo di proseguire il cammino internazionale. Un match che promette emozioni forti e sorprese, dimostrando che la passione può superare anche le avverse condizioni atmosferiche.

L’Inter, escluso il maltempo, è in attesa di scendere in campo contro la Fluminense per gli ottavi del Mondiale per Club. Una partita secca per gli uomini di Cristian Chivu, ricorda Tuttosport. MALTEMPO – Fulmini e saette non solo nel cielo di Charlotte, dove il maltempo ha già condizionato la sfida tra Chelsea e Benfica, ma anche in casa Inter, pronta ad affrontare il Fluminense negli ottavi di finale del nuovo Mondiale per club (stasera alle 21 italiane, diretta su Canale 5 e Dazn ). Le condizioni meteo, tutt’altro che ideali per un evento di questa portata, saranno una variabile da considerare, ma non una di quelle che Cristian Chivu potrà controllare. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, ora c’è la Fluminense! Un rientro per Chivu – TS

In questa notizia si parla di: inter - fluminense - chivu - rientro

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

ULTIM'ORA - DAVIDE FRATTESI LASCERÀ IL RITIRO DELL'INTER ? Cristian Chivu perde un altro pezzo in questo Mondiale per Club ? Il centrocampista sta facendo ritorno in Italia. A riportarlo è Sport Mediaset ? #Inter #Frattesi #fifaworldcup Vai su Facebook

Inter-Fluminense: Pio Esposito in dubbio, Thuram pronto al rientro; Inter-Fluminense: rientra Thuram, Pio Esposito in dubbio. Probabili formazioni e orari tv; Inter, le ultime verso il Fluminense: Chivu ritrova Thuram e Frattesi.

Inter, ora c’è la Fluminense! Un rientro per Chivu – CdS - L'Inter, escluso il maltempo, è in attesa di scendere in campo contro la Fluminense per gli ottavi del Mondiale per Club. Scrive inter-news.it

Chivu sottolinea: «Calhanoglu? Rientro utile a spegnere voci! Inter ha fame!» - Fluminense, match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Secondo inter-news.it