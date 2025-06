Inter o Italia? Sugli spalti di Charlotte il tifo si colora di bianco rosso e verde

Sugli spalti di Charlotte, il cuore italiano batte forte: bianco, rosso e verde si fondono in un calore unico, mentre quasi 10.000 italiani in North Carolina portano con orgoglio la loro cultura. Tra tifosi del Genoa, nostalgici del Curi o amanti di Herrera, questa sera lo stadio si trasformerà in un gigantesco tricolore, unendo tutti sotto un’unica passione. Un vero inno all’Italia lontana, che non dimentica mai le sue radici.

In North Caroline vivono quasi 10 mila italiani, 2 mila solo nella zona di Charlotte. C'è chi la targa personalizzata del Genoa, chi ha nostalgia dello stadio Curi, chi ha conosciuto Herrera tramite il nonno. Stasera riempiranno lo stadio. E comporranno un gigantesco tricolore.

Inter, viaggio da Seattle a Charlotte - L’Inter si prepara a un nuovo entusiasmante capitolo del suo percorso mondiale. Dopo aver dominato il Gruppo E a Seattle, i nerazzurri di Cristian Chivu si spostano a Charlotte per affrontare gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025.

Inter-Fluminense agli ottavi del Mondiale per Club! ? Si gioca lunedì 30 giugno, ore 21 italiane, al Bank of America Stadium di Charlotte. ? I nerazzurri affronteranno il Fluminense di Renato Portaluppi, tecnico carismatico con un passato… curioso in Ita

Inter o Italia? Sugli spalti di Charlotte il tifo si colora di bianco, rosso e verde; Inter Fluminense dove vederla: data, orario e canale del match; L' vola a Charlotte.

Frattesi torna in Italia, niente Inter-Fluminense e Mondiale per Club finito. Pio Esposito... - L'avventura americana del centrocampista termina qui: le ultime in casa nerazzurra in vista della sfida contro i brasiliani agli ottavi

Inter, il Mondiale per club di Frattesi è finito: infortunio non superato, sta tornando in Italia - Il centrocampista si è allenato a parte e non ha ancora recuperato dal problema muscolare.