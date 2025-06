Inter mercato da big | pronti 100 milioni per far felice Chivu

L’Inter si prepara a fare un ulteriore salto di qualità, con un investimento da 100 milioni di euro pronto a rendere felice Chivu e a rafforzare la rosa. Mentre i nerazzurri affrontano il Fluminense in una sfida cruciale per i quarti di finale del Mondiale per Club, la dirigenza lavora senza sosta per sostenere il nuovo allenatore e scrivere un capitolo memorabile della stagione. Chivu vuole dimostrare di meritare questa grande occasione, iniziando nel modo migliore la sua avventura sulla panchina interista.

