Inter ‘lite’ in campo tra compagni | Patetico vergognoso

L’Inter affronta con delusione e amarezza l’esordio nel Mondiale per Club, un inizio tutt’altro che brillante. La squadra di Chivu si trova subito sotto di un gol a causa di errori difensivi evitabili, evidenziando le criticità da affrontare per risalire la china. È il momento di reagire con determinazione e carattere, perché nel calcio come nella vita, le sfide più difficili sono anche le più stimolanti per dimostrare il vero valore.

Pessimo avvio dei nerazzurri contro il Fluminense, nel match valevole per gli ottavi del Mondiale per Club Per l’ Inter è iniziata nel peggior modo possibile la sfida col Fluminense valevole per gli ottavi del Mondiale per Club. I nerazzurri di Chivu hanno approcciato malissimo la gara andando sotto dopo appena tre minuti, complice la dormita della difesa e, nello specifico, il pasticcio tra Darmian e Sommer, colpevole di non essere uscito. (AnsaFoto) – Interlive.it Su X pioggia di commenti durissimi contro la retroguardia interista. Sommer o Daemian, ma c’è pure chi – giustamente – tira in ballo de Vrij: i tifosi si dividono su di chi siano le colpe maggiori. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, ‘lite’ in campo tra compagni: “Patetico, vergognoso”

SUCIC PRONTO A DARE TUTTO "Sono contento perché è una delle mie prime partite all'Inter. Cerco di dare il massimo in allenamento. L'assist? Ho visto Pio Esposito libero poi lui ha finalizzato" "Ho bisogno di un po' di tempo per capire il nuovo club e co

