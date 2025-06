Inter il Mondiale per Club vale Bonny | guadagni super grazie a Chivu le cifre

L’Inter si prepara a scrivere un nuovo capitolo di gloria nel Mondiale per club, ma anche di profitti milionari. Gli incassi stimati, anche in caso di vittoria contro il Fluminense, sono sorprendenti e potrebbero far salire alle stelle il bilancio nerazzurro. Un successo non solo sportivo, ma anche economico, che può spalancare le porte a guadagni super e nuovi traguardi finanziari. Ecco i dettagli di un’opportunità da non perdere.

Inter, tutte le cifre degli incassi dei nerazzurri nel Mondiale per Club in vista degli ottavi di finale contro il Fluminense. I dettagli. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli incassi dell’ Inter in caso di passaggio del turno contro il Fluminense al Mondiale per Club. CIFRE MONDIALE PER CLUB – Giusto per dare un riferimento economico: stasera l’Inter può pagarsi mezzo Bonny, qualificarsi ai quarti vale 12,2 milioni di euro. Ecco, fin qui i soldi. Ma poi c’è l’aspetto sportivo e motivazionale. Ora l’Inter è stuzzicata, da questo Mondiale. Non è più (solo) un impegno, ma un’occasione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, il Mondiale per Club vale Bonny: guadagni super grazie a Chivu, le cifre

In questa notizia si parla di: inter - mondiale - club - cifre

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

#Inter, obiettivo quarti di finale al Mondiale per Club: boom di ricavi con la qualificazione al prossimo turno. Ecco tutte le cifre per i nerazzurri Vai su X

Pep Guardiola senza mezzi termini sul Mondiale per Club: chi si lamenta è perché non sta guadagnando le cifre che offre la FIFA per questa competizione Tu da che parte stai #Guardiola #Klopp #MondialePerClub #FCWC #Rompipallone Vai su Facebook

Tabellone Mondiale per Club: i possibili incroci nel torneo; Inter, la sfida col Fluminense vale oro: quanto vale qualificarsi ai quarti?; Quanto ha incassato (per ora) l’Inter al Mondiale per Club: le cifre.

Inter, Calhanoglu ai saluti: il sostituto dal Genoa, le cifre - L'estate dell'Inter, in questo calciomercato da luglio in poi, si apre col colpo di scena sull'addio sempre più possibile di Calhanoglu. Da spaziointer.it

Inter agli ottavi del Mondiale per Club, quanto ha incassato finora? Le cifre – Sky - L’Inter vola agli ottavi di finale del Mondiale per Club e, insieme al traguardo sportivo, può già sorridere per quello economico. inter-news.it scrive