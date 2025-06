Inter il messaggio di auguri del club per i 39 anni di Fredy Guarin

L’Inter celebra con affetto i 39 anni di Fredy Guarin, ex centrocampista entrato nel cuore dei tifosi nerazzurri. In occasione del suo compleanno, il club ha voluto rendere omaggio a un protagonista indimenticabile della sua storia, inviando un messaggio speciale che testimonia l’affetto e la stima che ancora oggi nutrano per lui. Un gesto che conferma come il passato nerazzurro continui a vivere nel cuore di tutti.

Fredy Guarin compie 39 anni: l'ex centrocampista dell'Inter ha ricevuto un omaggio da parte del club nerazzurro nell'occasione del suo compleanno. Il colombiano oggi ha spento 39 candeline ed il club in cui ha militato per tre stagioni ha voluto festeggiarlo. L' Inter infatti gli ha tributato un bellissimo messaggio d'auguri

