Inter-Fluminense | tre cose che non hai notato

Inter-Fluminense: tre dettagli sorprendenti che potresti aver trascurato nella sfida di ottavi del Mondiale per Club 2025. Oltre al risultato di 2-0 e alla cronaca di una netta supremazia brasiliana, ci sono aspetti meno evidenti che meritano attenzione. Dalla tattica adottata alle occasioni sfumate, questi elementi potrebbero cambiare la percezione di una partita che ha rispecchiato molto più di quanto sembri. Ecco cosa forse non hai notato.

Inter-Fluminense, tre cose che non ha notato della sfida valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. I dettagli Oltre il tabellino impietoso di 2-0 e la cronaca di una superiorità brasiliana che i legni colpiti dall’Inter avrebbero potuto cambiare (soprattutto il primo colpito da Lautaro sull’1-0), la notte di Charlotte tra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter-Fluminense: tre cose che non hai notato

