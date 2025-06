Inter Fluminense streaming e diretta tv | dove vedere la partita del Mondiale per club

Scopri come seguire in diretta Inter-Fluminense, la sfida imperdibile valida per gli ottavi del Mondiale per club, in programma lunedì 30 giugno 2025 alle ore 21 negli Stati Uniti. Vuoi sapere se potrai gustarti il match su Sky Sport o Dazn? Ecco tutte le informazioni su come e dove sintonizzarti, così non perderai nemmeno un attimo di questa emozionante partita. Preparati a vivere ogni minuto dell’azione!

. INTER FLUMINENSE STREAMING TV – Oggi, lunedì 30 giugno 2025, alle ore 21 Inter e Fluminense scendono in campo negli Stati Uniti per gli ottavi del Mondiale per club. Dove vedere Inter Fluminense diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita del Mondiale per club tra Inter e Fluminense sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e in chiaro, gratis, su Canale 5. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Inter Fluminense streaming e diretta tv: dove vedere la partita del Mondiale per club

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

