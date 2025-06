Inter-Fluminense stasera ottavi del Mondiale per Club | orario dove vederla in TV e streaming gratuito

Stasera alle 21:00, l’Inter di Cristian Chivu affronta il Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club a Charlotte. Una sfida cruciale per i nerazzurri, che cercano di superare il primo ostacolo e proseguire il sogno mondiale. Vuoi scoprire come seguire la partita in diretta TV e streaming gratuito? Ecco tutte le informazioni per non perdere nemmeno un minuto di questa emozionante sfida.

Inter e Fluminense si sfidano questa sera, lunedì 30 giugno, per gli ottavi di finale del Mondiale per Club in programma a Charlotte. Gara da dentro o fuori per i nerazzurri, che inseguono il sogno dei quarti. L'Inter di Cristian Chivu è pronta ad affrontare il primo vero esame nel Mondiale per Club. Questa sera, lunedì 30 giugno alle ore 21:00 italiane, i nerazzurri scenderanno in campo contro il Fluminense negli ottavi di finale della competizione. Una sfida da dentro o fuori che promette spettacolo e tensione. Il cammino verso gli ottavi I nerazzurri arrivano a questo appuntamento dopo aver chiuso al primo posto il Gruppo E, grazie al pareggio all'esordio contro il Monterrey e alle vittorie convincenti contro Urawa e River Plate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Inter-Fluminense stasera, ottavi del Mondiale per Club: orario, dove vederla in TV e streaming gratuito

In questa notizia si parla di: ottavi - inter - fluminense - mondiale

Inter-River Plate LIVE 0-0: palo di Lautaro Martinez! Nerazzurri al momento agli ottavi - L’attesa è finita: Inter e River Plate si affrontano in un match emozionante nel girone del Mondiale per Club, con il risultato di 0-0 e gli ottavi all’orizzonte.

GdS - La probabile dell’#Inter per gli ottavi del mondiale per club contro il Fluminense: DeVrij in vantaggio su Acerbi come centrale, a sinistra più CarlosAugusto di Dimarco, Thuram rientra ma dalla panchina, in attacco dal 1’ ci sarà Seba Esposito. Per il resto Vai su X

L'Inter è pronta a sfidare il Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club ? Lo farà con un Thuram in più, ma con un Frattesi in meno: il mercato potrebbe interessare sia l'ex Sassuolo, sia Calhanoglu, anche lui rimandato a Milano per via di probl Vai su Facebook

Dove vedere Inter-Fluminense e Manchester City-Al Hilal per gli ottavi di finale del Mondiale per Club; Inter-Fluminense stasera, ottavi del Mondiale per Club: orario, dove vederla in TV e streaming gratuito; Inter, la sfida col Fluminense vale oro: quanto vale qualificarsi ai quarti?.

Tutto sul Fluminense, avversaria dell'Inter agli ottavi del Mondiale per Club - C'era la sensazione che il Fluminense sarebbe stata la seconda forza del girone F, completato da Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns e Ulsan HD. Scrive msn.com

DIRETTA: Inter-Fluminense LIVE! Formazioni, risultato e tutti gli aggiornamenti sulla gara degli ottavi del Mondiale per Club - L'Inter di Chivu affronta i brasiliani del Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club: seguiamo in diretta la gara, tutti gli aggiornamenti LIVE! Come scrive msn.com