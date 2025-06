Inter-Fluminense sempre un Esposito per Chivu? Probabile formazione!

L’attesa si fa intensa per l’ottavo di finale tra Inter e Fluminense, in scena al Bank of America Stadium. Dopo la brillante vittoria contro il River Plate, i nerazzurri puntano a confermarsi sotto la guida di Cristian Chivu, che potrebbe affidarsi ancora a un Esposito determinato. La sfida promette emozioni e tensione, con ogni dettaglio che potrebbe fare la differenza: ecco la probabile formazione e tutte le novità.

Inter-Fluminense è un match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club: di seguito la probabile formazione di Cristian Chivu. LA SFIDA – Inter – Fluminense si disputerà domani 30 giugno alle ore 21 al Bank of America Stadium del North Carolina. I nerazzurri arrivano al match dopo la convincente prestazione contro il River Plate – conclusasi con un 2-0 finale – che ha dato nuova linfa a un ambiente ancora scosso dal ko di Monaco di Baviera contro il PSG. Ora un’altra sudamericana, come il Fluminense, per regalarsi un quarto di finale che – in ogni caso – sarà d’eccezione. Che sia il Manchester City o l’Al Hilal, infatti, il match avrà con sé un carico di suggestione indubitabile. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-Fluminense, sempre un Esposito per Chivu? Probabile formazione!

In questa notizia si parla di: inter - fluminense - chivu - probabile

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

Mondiale per Club, #Inter-Fluminense: la probabile formazione di Chivu Vai su X

Inter-Fluminense a rischio sospensione, arriva l’appello di Chivu La partita dell’Inter di questa sera rischia di essere sospesa a causa dell’allerta fulmini, cosa già accaduta spesso nel corso di questo Mondiale. Una situazione difficile da gestire per le s Vai su Facebook

Mondiale per Club, Inter-Fluminense: la probabile formazione di Chivu; Inter, la probabile formazione contro il Fluminense; Verso Inter-Fluminense, la probabile di Chivu: possibili 3 cambi rispetto al River.

Probabili formazioni Inter Fluminense/ Quote: Chivu ritrova due uomini (mondiale per Club 2025, 30 giugno) - Probabili formazioni Inter Fluminense: i nerazzurri sfidano i brasiliani negli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025, due recuperi per Chivu. Scrive ilsussidiario.net

Inter-Fluminense probabili formazioni: chi gioca titolare e le ultime su Thuram, Pio Esposito, Sebastiano Esposito, Darmian e Thiago Silva - Superato e concluso al primo posto il proprio girone dopo qualche difficoltà iniziale, l'Inter entra nella fase a eliminazione diretta: l'avversario degli uomini di Cristian Chivu è il Fluminense, for ... Si legge su msn.com