Inter Fluminense rischio rinvio? L’ultimo aggiornamento dagli USA il protocollo…

L’attesa per l’ottavo di finale del Mondiale per Club tra Inter e Fluminense si fa tumultuosa, con voci di rinvio che si intensificano. L’ultimo aggiornamento dagli USA evidenzia un protocollo che potrebbe influenzare la programmazione, mentre le condizioni meteo, tra fulmini e temperature in crescita, aggiungono suspense a questa sfida cruciale. Riusciranno i nerazzurri a superare gli ostacoli e scrivere una nuova pagina di storia? Restate sintonizzati per tutti gli sviluppi.

Si avvicina l’ottavo di finale del Mondiale per Club Inter Fluminense, mentre aumentano le voci sul possibile rinvio, vediamo l’ultimo aggiornamento dagli USA, il protocollo.. L’allerta fulmini si fa sentire su Inter Fluminense, partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Dopo il fresco di Seattle, a Charlotte la temperatura è aumentata di circa 15 gradi, creando un clima decisamente più caldo per i nerazzurri. L’incognita in più sono proprio i fulmini, come confermato dal Corriere dello Sport questa mattina. Già in passato, squadre come Chelsea e Benfica, scese in campo al Bank of America Stadium, hanno dovuto fare i conti con la sospensione del match a causa di un’allerta fulmini, durata ben due ore. 🔗 Leggi su Internews24.com