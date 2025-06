Inter-Fluminense | orario probabili formazioni e dove vederla

Tutto è pronto al Bank of America Stadium di Charlotte per l’atteso scontro tra Inter e Fluminense, un match che deciderà chi avanzará ai quarti di finale del Mondiale per Club 2025. Con il calcio internazionale in fermento, i tifosi si chiedono le formazioni probabili e dove poter seguire questa emozionante sfida. La partita, in programma oggi alle 15:00 (le 21:00 in Italia), promette spettacolo e adrenalina. Ecco tutto ciò che c’è da sapere!

Tutto pronto al Bank of America Stadium di Charlotte dove oggi, lunedì 30 giugno alle 15:00 (le 21:00 in Italia), andrà in scena il match tra l'Inter e la Fluminense, match di ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Chi vince accede ai quarti e attende la vincente della sfida tra il Manchester City e l 'Al Hilal del grande ex Simone Inzaghi. Inter-Fluminense, probabili formazioni . Per quanto riguarda la formazione, Chivu potrebbe optare di far scendere in campo l'Inter con un 3-5-2 con Lautaro e Thuram (recuperato ma ancora in fase di valutazione, c ome spiegato dal tecnico in conferenza ), oppure per un 3-4-2-1 con due trequartisti alle spalle del 'Toro'.

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

