Inter Fluminense LIVE 0-2 | Hercules chiude i conti! Dimarco colpisce la traversa

Stasera alle 21 al Bank of America Stadium di Charlotte si accendono i riflettori sulla sfida tra Inter e Fluminense, uno degli ottavi di finale più attesi del Mondiale per Club. La partita promette emozioni intense, con un’Inter determinata a chiudere i conti e Dimarco protagonista con un colpo sulla traversa. Resta con noi per vivere ogni attimo in diretta e scoprire l’esito di questa sfida entusiasmante!

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 21 al Bank of America Stadium di Charlotte per Inter Fluminense, ottavo di finale del Mondiale per Club: seguilo live con noi. Tutto pronto al Bank of America Stadium di Charlotte per Inter Fluminense, match valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. 1? Fischio d’inizio – Si comincia! 2? Subito in pressione molto alta il Fluminense – Chivu costretto a mettere mano alla tattica per l’impostazione dal basso.? 3? GOL DEL FLUMINENSE – Disattenzione nella difesa nerazzurra e indecisione in area di Darmian sul cross dalla destra, Cano batte di testa Sommer da posizione ravvicinata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Fluminense LIVE 0-2: Hercules chiude i conti! Dimarco colpisce la traversa

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

Inter-Fluminense diretta live, Mondiale per club: Hercules chiude i conti, nerazzurri quasi fuori; LIVE - Inter-Fluminense 0-1, 90' + 3': sette minuti di recupero per gli ultimi assalti dei nerazzurri; Inter-Fluminense 0-2, risultato in diretta al Mondiale per Club: gol di Cano poi raddoppia Herclues.

LIVE - Inter-Fluminense 0-1, 90': si va verso il recupero, le speranze nerazzurre si affievoliscono - Carboni si inventa un numero puntando l'uomo, ma poi perde la maniglia col pallon ...

LIVE - Inter-Fluminense 0-1, 72': grande occasione per De Vrij. Carlos Augusto prende il posto di Bastoni - Esposito, palla di ritorno troppo corta per l'attaccante che perde anche un rimpallo.