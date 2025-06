Inter Fluminense LIVE 0-1 | Xavier spreca il raddoppio che pericolo per i nerazzurri!

Stasera al Bank of America Stadium di Charlotte, il tanto atteso ottavo di finale del Mondiale per Club prende vita: Inter contro Fluminense. La partita si infiamma e già Xavier spreca l’occasione per raddoppiare, mettendo a rischio i nerazzurri. Un match che promette emozioni intensissime: segui con noi la cronaca live e scopri tutti i momenti salienti di questa sfida imperdibile. La suspense è appena iniziata!

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 21 al Bank of America Stadium di Charlotte per Inter Fluminense, ottavo di finale del Mondiale per Club: seguilo live con noi. Tutto pronto al Bank of America Stadium di Charlotte per Inter Fluminense, match valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CRONACA. 1? Fischio d'inizio – Si comincia! 2? Subito in pressione molto alta il Fluminense – Chivu costretto a mettere mano alla tattica per l'impostazione dal basso.? 3? GOL DEL FLUMINENSE – Disattenzione nella difesa nerazzurra e indecisione in area di Darmian sul cross dalla destra, Cano batte di testa Sommer da posizione ravvicinata.

