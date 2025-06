Inter Fluminense LIVE 0-1 | primo tempo ad alto tasso di nervosismo e disattenzione si va all’intervallo

Nel cuore di Charlotte, l'attesa è palpabile: l'Inter affronta il Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club. Il primo tempo si surriscalda con nervosismo e disattenzioni, lasciando gli spettatori col fiato sospeso. Un match intenso, ricco di emozioni e colpi di scena, che promette ancora tanto nel secondo tempo. Rimanete con noi per vivere ogni istante di questa sfida decisiva!

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 21 al Bank of America Stadium di Charlotte per Inter Fluminense, ottavo di finale del Mondiale per Club: seguilo live con noi. Tutto pronto al Bank of America Stadium di Charlotte per Inter Fluminense, match valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. 1? Fischio d’inizio – Si comincia! 2? Subito in pressione molto alta il Fluminense – Chivu costretto a mettere mano alla tattica per l’impostazione dal basso.? 3? GOL DEL FLUMINENSE – Disattenzione nella difesa nerazzurra e indecisione in area di Darmian sul cross dalla destra, Cano batte di testa Sommer da posizione ravvicinata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Fluminense LIVE 0-1: primo tempo ad alto tasso di nervosismo e disattenzione, si va all’intervallo

