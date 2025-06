Inter Fluminense LIVE 0-1 | nerazzurri gelati dal gol di Cano Fabio para su Dimarco

Stasera, al Bank of America Stadium di Charlotte, si accendono i riflettori sull’atteso ottavo di finale del Mondiale per Club: Inter Fluminense. I nerazzurri cercano il riscatto, ma un gol di Cano pare aver gelato i tifosi italiani. Segui con noi la cronaca live di questa sfida emozionante, che promette sorprese fino all’ultimo minuto e potrebbe riscrivere le sorti del match. Restate sintonizzati per non perdere neanche un istante!

Appuntamento alle 21 al Bank of America Stadium di Charlotte per Inter Fluminense, ottavo di finale del Mondiale per Club: seguilo live con noi. Tutto pronto al Bank of America Stadium di Charlotte per Inter Fluminense, match valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CRONACA. 1? Fischio d'inizio – Si comincia! 2? Subito in pressione molto alta il Fluminense – Chivu costretto a mettere mano alla tattica per l'impostazione dal basso.? 3? GOL DEL FLUMINENSE – Disattenzione nella difesa nerazzurra e indecisione in area di Darmian sul cross dalla destra, Cano batte di testa Sommer da posizione ravvicinata.

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

