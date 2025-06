Inter Fluminense LIVE 0-1 | inizia il secondo tempo

Alle 21 al Bank of America Stadium di Charlotte, si accendono i motori per l’atteso ottavo di finale del Mondiale per Club: Inter contro Fluminense. La tensione è alle stelle e i tifosi sono pronti a vivere un’emozione indimenticabile. Con noi potrai seguire in tempo reale ogni azione, ogni dribbling e ogni goal, perché il calcio vive nel cuore di chi non molla mai. Restate con noi, la partita è appena iniziata!

Appuntamento alle 21 al Bank of America Stadium di Charlotte per Inter Fluminense, ottavo di finale del Mondiale per Club: seguilo live con noi. Tutto pronto al Bank of America Stadium di Charlotte per Inter Fluminense, match valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CRONACA. 1? Fischio d'inizio – Si comincia! 2? Subito in pressione molto alta il Fluminense – Chivu costretto a mettere mano alla tattica per l'impostazione dal basso.? 3? GOL DEL FLUMINENSE – Disattenzione nella difesa nerazzurra e indecisione in area di Darmian sul cross dalla destra, Cano batte di testa Sommer da posizione ravvicinata.

