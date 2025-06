Inter Fluminense LIVE 0-1 | Arias pericoloso da fuori area vola Sommer

Alle ore 21, al Bank of America Stadium di Charlotte, si accendono i riflettori sull’atteso ottavo di finale del Mondiale per Club: Inter-Fluminense. Un match che promette emozioni e colpi di scena, tra azioni pericolose e momenti di pura adrenalina. Restate con noi per vivere in tempo reale ogni momento di questa sfida avvincente, perché la partita è appena iniziata e il bello deve ancora venire!

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 21 al Bank of America Stadium di Charlotte per Inter Fluminense, ottavo di finale del Mondiale per Club: seguilo live con noi. Tutto pronto al Bank of America Stadium di Charlotte per Inter Fluminense, match valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. 1? Fischio d’inizio – Si comincia! 2? Subito in pressione molto alta il Fluminense – Chivu costretto a mettere mano alla tattica per l’impostazione dal basso.? 3? GOL DEL FLUMINENSE – Disattenzione nella difesa nerazzurra e indecisione in area di Darmian sul cross dalla destra, Cano batte di testa Sommer da posizione ravvicinata. 🔗 Leggi su Internews24.com