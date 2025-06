Inter Fluminense LIVE 0-0 | inizia il match!

Alle 21 al Bank of America Stadium di Charlotte, si accendono i riflettori sull’atteso ottavo di finale tra Inter e Fluminense nel Mondiale per Club. Un match che promette emozioni e colpi di scena, con le due squadre pronte a darsi battaglia. Segui con noi la cronaca live e vivi l’azione in tempo reale, perché ogni minuto può riscrivere il destino di questa sfida memorabile. Restate sintonizzati: la partita sta per cominciare!

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 21 al Bank of America Stadium di Charlotte per Inter Fluminense, ottavo di finale del Mondiale per Club: seguilo live con noi. Tutto pronto al Bank of America Stadium di Charlotte per Inter Fluminense, match valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. 1? Fischio d’inizio – Si comincia! Migliore in campo nel primo tempo:. INTER FLUMINENSE, IL TABELLINO: 0-0. INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Fluminense LIVE 0-0: inizia il match!

In questa notizia si parla di: inter - fluminense - match - inizia

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

La fase a eliminazione diretta inizia il 28 giugno: spiccano Inter–Fluminense e Juve–Real Madrid, match chiave in Italia e all’estero… Continua a leggere lavoceditalia.com Vai su Facebook

Tuoni e fulmini sull'Inter che nel Mondiale per club deve affrontare la variabile meteo che incombe sul match con la Fluminense Vai su X

2025 ottavi inter-fluminense preview; Inter Fluminense dove vederla: data, orario e canale del match; Inter-Fluminense in diretta al Mondiale per Club: Lautaro e Thuram in attacco, in palio ci sono i quarti.

Diretta Inter-Fluminense: segui la partita del Mondiale per Club di oggi LIVE - Alle ore 21 al Bank of America Stadium di Charlotte vanno in scena gli ottavi di finale della competizione internazionale ... Come scrive corrieredellosport.it

Mondiale per Club: dopo Inter-Fluminense un altro ottavo, partite e diretta TV - Metà degli ottavi del Mondiale per Club FIFA ha già una qualificata, oggi inizia la seconda con Inter- Scrive inter-news.it