Inter-Fluminense le ufficiali | riecco la Thula

L’Inter di Cristian Chivu si prepara ad affrontare un banco di prova cruciale nel prestigioso Mondiale per Club, sfidando il temibile Fluminense di Renato Portaluppi al caldo di Charlotte. In palio, c’è molto più di una vittoria: la possibilità di entrare tra le prime otto squadre del torneo e scrivere un importante capitolo della loro storia internazionale. I nerazzurri...

Tra speranze e incognite, l’Inter di Cristian Chivu va a caccia di un posto tra le prime otto del Mondiale per Club, sfidando nel caldo pomeriggio di Charlotte il Fluminense di Renato Portaluppi. La partita si gioca al Bank of America Stadium, dove i brasiliani scenderanno in campo determinati a tenere alta la bandiera verdeoro, dopo le eliminazioni di Botafogo nel derby tutto brasiliano e del Flamengo per mano del Bayern Monaco. I nerazzurri arrivano a questa sfida spinti dall’entusiasmo della vittoria contro il River Plate, che ha dato fiducia e solidità al gruppo. Tuttavia, l’Inter dovrà fare i conti con alcune assenze e con le insidie del clima instabile della North Carolina, che continua a rappresentare una variabile imprevedibile. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

