Inter-Fluminense le formazioni ufficiali | Thuram torna titolare!

L'attesa è finita: l'Inter si prepara a sfidare il Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club, con grande novità! Cristian Chivu sceglie ancora Thuram come titolare, confermando la sua fiducia nel giovane francese. Scopriamo insieme le formazioni ufficiali di questa sfida emozionante, che promette spettacolo e adrenalina fino all'ultimo minuto!

Inter-Fluminense, comunicate le formazioni ufficiali del match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Il tecnico Cristian Chivu ha deciso di puntare su Marcus Thuram dal primo minuto. INTER-FLUMINENSE, LE FORMAZIONI UFFICIALI:. Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu. Fluminense: Fabio, Samuel, Fretyes, Thiago Silva, Ignacio, Bernal, Rene, Martinelli, Nonato, Arias, Cano. Inter-Fluminense e non solo: segui Inter-News.it 247 su tutte le piattaforme NON SOLO IL LIVE – Per restare aggiornato su tutte le notizie ( vedi pagina ), segui Inter-News. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-Fluminense, le formazioni ufficiali: Thuram torna titolare!

In questa notizia si parla di: inter - fluminense - formazioni - ufficiali

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

Inter agli ottavi ? I nerazzurri chiudono al primo posto e volano agli ottavi contro il Fluminense. Decisivi i gol di Esposito e Bastoni River in nove ed eliminato. Anche il Monterrey conquista gli ottavi grazie alla vittoria per 4-0 sull’Urawa? #Tuttosport #Inter Vai su Facebook

LIVE - Inter-Fluminense, le ufficiali: riecco la ThuLa, Thuram torna a fare compagnia a Lautaro Martinez; Inter-Fluminense, le formazioni ufficiali; Inter-Fluminense, ufficiali: coppia d'attacco Lautaro-Thuram contro Thiago Silva.

Le formazioni ufficiali di Inter-Fluminense (Mondiale per Club) - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. msn.com scrive

Inter-Fluminense, formazioni ufficiali: coppia d'attacco Lautaro Martinez-Thuram contro Thiago Silva. Pio Esposito non è nemmeno in panchina - Le scelte di formazione di Cristian Chivu e Renato Portaluppi per l’ottavo di finale in programma al Bank of America Stadium di Charlotte alle 21 (ore italiane). Come scrive eurosport.it