inter fluminense la strada per la gloria passa da charlotte

Inter-Fluminense segna l’inizio della fase a eliminazione diretta al Mondiale per Club FIFA, con gli ottavi di finale. Alle 21 ora italiana a Charlotte si gioca per proseguire il viaggio negli Stati Uniti. CHE SIA SOLO L’INIZIO – Inter-Fluminense è il primo di quattro passaggi per arrivare al grande traguardo. Quello del Mondiale per Club. Ma per renderlo tale bisogna superarli tutti e quattro, senza sbagliare: un qualcosa che nella fase a gironi, pur fra mille difficoltà, la nuova Inter di Cristian Chivu è riuscita a fare in fin dei conti abbastanza bene, con sette punti su nove e il primo posto. 🔗 Leggi su Inter-news.it