Inter-Fluminense la probabile formazione | due dubbi per Chivu – CdS

L’attesa è alle stelle per l’incontro tra Inter e Fluminense, un match che promette emozioni ai massimi livelli nel Mondiale per Club. Oggi alle 21 italiane, il calcio si accende negli ottavi di finale al Bank of America di Charlotte. Con Cristian Chivu impegnato a risolvere due dubbi tattici come centrale difensivo, i nerazzurri preparano la sfida con determinazione. Scopriamo insieme le probabili formazioni e le ultime novità!

Oggi alle 21 italiane Inter-Fluminense, sfida valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Il Corriere dello Sport ha stilato la probabile formazione di Cristian Chivu e si registra una doppia bagarre. LA PARTITA – Cresce l’attesa per la partita degli ottavi di finale tra Inter e Fluminense. Il match si giocherà al Bank of America di Charlotte. I nerazzurri, dopo aver superato da primi il girone E a discapito di Urawa Reds, River Plate e Monterrey, adesso si ritrovano la squadra brasiliana allenata da Renato Gaucho ( leggi conferenza stampa dell’allenatore brasiliano ). Il Flu è una squadra da non sottovalutare. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-Fluminense, la probabile formazione: due dubbi per Chivu – CdS

