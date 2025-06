Inter-Fluminense in tv | dove seguire in chiaro la FIFA Club World Cup

Alle ore 21.00 di lunedì 30 giugno si gioca Inter-Fluminense, partita in programma per gli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Ascoltitv.it © Ascoltitv.it - Inter-Fluminense in tv: dove seguire in chiaro la FIFA Club World Cup

In questa notizia si parla di: inter - fluminense - seguire - chiaro

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

Inter-Fluminense: rischio rinvio, dove vederla (in chiaro) in tv e streaming, probabili formazioni, orario, telecronaca https://msn.com/it-it/notizie/sport/inter-fluminense-rischio-rinvio-dove-vederla-in-chiaro-in-tv-e-streaming-probabili-formazioni-orario-telecronaca/ Vai su X

Inter-Fluminense a rischio: la partita è in programma domani alle 15 ora locale. Ma dalle 12 alle 16 c'è pericolo fulmini. E il regolamento parla chiaro: se vengono rilevati fulmini entro un raggio di 12,7 km dallo stadio, l'evento va sospeso immediatamente. Se Vai su Facebook

Inter-Fluminense dove vederla oggi in TV e streaming, a che ora si gioca: formazioni e canale TV; Dove vedere Inter-Fluminense in tv oggi: ottavi del Mondiale in chiaro, team Chivu in campo alle 21; Inter-Fluminense: rischio rinvio, dove vederla (in chiaro) in tv e streaming, probabili formazioni, orario, te.

Inter-Fluminense in tv: dove seguire in chiaro la FIFA Club World Cup - Fluminense, partita in programma per gli ottavi di finale della FIFA Club World Cup 2025: ecco di seguito come seguire la gara in diretta. Scrive ascoltitv.it

Inter-Fluminense dove vederla oggi in TV e streaming, a che ora si gioca: formazioni e canale TV - Fluminense si gioca oggi alle 21 ore italiane con diretta tv, in streaming, in chiaro e gratis su DAZN e su Canale 5 ... Riporta fanpage.it