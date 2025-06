Inter-Fluminense i diffidati per il Mondiale per Club Niente squalificati

L'attesa per l'ottavo di finale tra Inter e Fluminense è alle stelle, con la posta in gioco alta e nessun squalificato tra i giocatori. Alle 21 ora italiana al Bank of America Stadium di Seattle, le due formazioni si sfideranno per un biglietto ai quarti del Mondiale per Club FIFA 2025. La tensione si concentra anche sulle diffide, pronti a influenzare le strategie sul campo. Chi avrà la meglio?

Inter-Fluminense si giocherà alle 21 ora italiana al Bank of America Stadium di Seattle, per gli ottavi di finale del Mondiale per Club FIFA 2025. Ecco la situazione disciplinare per il match che vale un posto nei quarti negli Stati Uniti, dove rimarranno ancora i diffidati (non ci sono squalificati). INTER-FLUMINENSE lunedì 30 giugno ore 21 8ottavi di finale Mondiale per Club). Diffidati Inter: Kristjan Asllani, Carlos Augusto, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Sebastiano Esposito, Lautaro Martinez. Squalificati Inter: nessuno. Diffidati Fluminense: Jhon Arias, Facundo Bernal, Keno, Matheus Martinelli, Nonato, Renê. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-Fluminense, i diffidati per il Mondiale per Club. Niente squalificati

In questa notizia si parla di: inter - fluminense - mondiale - club

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

Mondiale per Club, Inter-Fluminense stasera ore 21: dove vederla in chiaro in tv Vai su X

Il Fluminense staserà affronterà l'Inter al Mondiale per Club, ma in pochi ricorderanno che l'ultimo precedente contro una squadra italiana fu contro la Nazionale Era il 2014 e la Nazionale di Cesare Prandelli sfidò il club di Rio de Janeiro nell'ultimo test pri Vai su Facebook

Mondiale per Club, Inter-Fluminense: la probabile formazione di Chivu; Inter-Fluminense, probabili: Seba Esposito con Lautaro. Thuram dalla panchina?; Mondiale per Club, Inter-Fluminense stasera ore 21: dove vederla in chiaro in tv.

Inter-Fluminense, il risultato in diretta live della partita del Mondiale per Club - L'Inter va a caccia dei quarti di finale del Mondiale per Club: sulla sua strada i brasiliani del Fluminense. Segnala sport.sky.it

Diretta Inter-Fluminense: segui la partita del Mondiale per Club di oggi LIVE - Alle ore 21 al Bank of America Stadium di Charlotte vanno in scena gli ottavi di finale della competizione internazionale ... Si legge su corrieredellosport.it