Inter Fluminense giallo pesante anche per Bastoni | il difensore salterebbe l’ipotetico quarto di finale in caso di passaggio del turno

Inter Fluminense, dopo Asllani, cartellino giallo pesantissimo anche per Bastoni: il difensore salterebbe l’ipotetico quarto di finale. Sempre più notte fonda per l’ Inter. Infatti, non solo i nerazzurri sono sotto nel match valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club contro la Fluminense, ma devono anche far fronte a ben due squalifiche. Dopo l’albanese Kristjan Asllani, infatti, è toccato ad Alessandro Bastoni subire un pesantissimo cartellino giallo. Questa ammonizione ha complicato ulteriormente la situazione per l’Inter di Chivu, poiché il difensore nerazzurro era in diffida; pertanto, ora salterebbe l’eventuale quarto di finale, qualora la squadra nerazzurra riuscisse a superar l’ostacolo brasiliano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Fluminense, giallo pesante anche per Bastoni: il difensore salterebbe l’ipotetico quarto di finale in caso di passaggio del turno

