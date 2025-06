Inter-Fluminense | dove vederla orario e probabili formazioni

Se sei appassionato di calcio e non vuoi perderti uno dei match più attesi del Mondiale per Club, l'incontro tra Inter e Fluminense al Bank of America Stadium di Charlotte è un appuntamento da non perdere. Scopri orario, formazioni probabili e dove seguire questa sfida entusiasmante, che promette emozioni e colpi di scena fino all'ultimo minuto. Restate sintonizzati per tutte le ultime novità e dettagli su come vivere al meglio questa partita imperdibile.

Al Bank of America Stadium la sfida del Mondiale per Club Inter-Fluminense: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Bank of America Stadium di Charlotte si giocherà la gara valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club tra Inter-Fluminense. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter-Fluminense: dove vederla, orario e probabili formazioni

In questa notizia si parla di: fluminense - inter - orario - formazioni

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

? #Inter-Fluminense: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club Vai su X

? Le probabili formazioni di Inter e Fluminense questa sera. Sebastiano Esposito dovrebbe partire titolare. - Gazzetta dello Sport Vai su Facebook

Inter-Fluminense, probabili: Seba Esposito con Lautaro. Thuram dalla panchina?; Inter-Fluminense al Mondiale per Club: orario, probabili formazioni e dove vederla; Inter-Fluminense: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club.

Inter-Fluminense: dove vederla (in chiaro) in tv e streaming, probabili formazioni, rischio rinvio, orario, telecronaca - Tempo di ottavi di finale per l'Inter di Cristian Chivu che, superato il girone eliminatorio da prima classificata, è pronta a scendere in ... Secondo msn.com

Inter-Fluminense: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club - Nerazzurri in campo questa sera contro i brasiliani per giocarsi un posto nei quarti di finale. Da tuttosport.com