Inter-Fluminense dove vederla oggi in TV e streaming a che ora si gioca | formazioni e canale TV

Se sei appassionato di calcio, non perderti il grande appuntamento tra Inter e Fluminense, in scena oggi alle 21 ora italiana! Potrai seguirla sia in diretta su DAZN e Canale 5, sia in streaming gratuito. Scopri tutte le ultime notizie sulle formazioni, con Chivu e Portaluppi pronti alla sfida. Chi passerà agli ottavi avrà l’opportunità di affrontare Borussia Dortmund o Al-Hilal di Simone Inzaghi. Continua a leggere per dettagli e aggiornamenti.

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

Luis Henrique, parla il padre: "Vederlo giocare in un Mondiale, con la maglia dell'Inter, è una grande emozione. È una cosa che abbiamo visto solo in TV. Oggi c'è mio figlio. Vedere mio figlio arrivare a questo livello, dopo tanta fatica, è una grande gratificazion Vai su Facebook

Translate postVideo-editoriale del 26.6.2025 Superando con pieno merito il #RiverPlate 2-0 l'#Inter vince il suo girone ed accede agli ottavi del #MondialeperClub, dove affronterà i brasiliani del #Fluminense. Gara brillante con Pio #Esposito bomber! Ne parlo Vai su X

Mondiale per club, Inter-Fluminense: orario, formazioni, dove vederla in tv ma c'è allarme meteo - Le ultimissime e le probabili formazioni in vista del fischio d'inizio di Charlotte: Lautaro dal 1', salta Pio Esposito. sport.virgilio.it scrive