Inter Fluminense De Vrij in vantaggio su Acerbi e scalpita anche Carlos Augusto | le idee di Chivu

L’attesa cresce mentre l’Inter si prepara all’ottavo di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense. Con De Vrij in vantaggio su Acerbi e Carlos Augusto pronto a scalpitar, Cristian Chivu studia le scelte tattiche ideali per affrontare questa sfida cruciale. La strategia si fa più chiara, e i tifosi sognano già una vittoria che possa portare la squadra verso nuove glorie. Un match da non perdere, dove ogni dettaglio farà la differenza.

Inter Fluminense, De Vrij in vantaggio su Acerbi e scalpita anche Carlos Augusto: le idee di formazione di Cristian Chivu. In vista dell’ottavo di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense, l’ Inter lavora sulle prime scelte tattiche. Secondo La Gazzetta dello Sport, Stefan de Vrij sarebbe attualmente in vantaggio su Francesco Acerbi per una maglia da titolare al centro della difesa. A destra toccherà invece a Darmian. Un dettaglio che riporta alla memoria un precedente particolare: l’incrocio tra Matteo Darmian e il club brasiliano risale infatti all’8 giugno 2014, quando l’Italia lo affrontò in amichevole in vista del Mondiale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Fluminense, De Vrij in vantaggio su Acerbi e scalpita anche Carlos Augusto: le idee di Chivu

In questa notizia si parla di: fluminense - inter - vrij - vantaggio

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

