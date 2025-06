Inter-Fluminense Chivu sull’allerta fulmini a Charlotte | Si prenda una decisione prima

La tensione si fa palpabile in vista della sfida tra Inter e Fluminense, con Cristian Chivu che lancia un appello urgente: "Spero che prima della partita si prenda una decisione definitiva sull’allerta fulmini." La gestione di queste situazioni meteorologiche sta diventando cruciale, già colpite da sei sospensioni nel torneo. La sfida si avvicina: riusciranno le autorità a garantire sicurezza e regolarità?

“Spero che per domani, in ogni caso, si prenda una decisione prima della partita. Se si va allo stadio e poi ci dicono che dobbiamo aspettare due ore, diventa difficile per la preparazione”. Nella conferenza stampa pre gara di Cristian Chivu c’è tempo e spazio anche per il discorso allerta fulmini che ha già condizionato Benfica-Chelsea, ma che ormai non stupisce più. Sono infatti già sei le partite sospese nel torneo, con interruzioni lunghissime. E a questa lunga lista potrebbe aggiungersi anche Inter – Fluminense, match in programma per le 21 italiane di oggi, lunedì 30 giugno. Saranno però le 15 a Charlotte e sarà il momento di massima allerta nella zona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it