Inter-Fluminense al Mondiale per Club | orario probabili formazioni e dove vederla

L’attesa è finita: l’Inter torna protagonista nel Mondiale per Club, sfidando il Fluminense di Thiago Silva negli ottavi di finale. Un match che promette emozioni e spettacolo, con i nerazzurri determinati a proseguire il cammino verso il sogno mondiale. Scopri orario, probabili formazioni e dove seguire questa sfida imperdibile, perché ogni secondo conta in questa avventura globale.

(Adnkronos) – L'Inter torna in campo nel Mondiale per Club. Oggi, lunedì 30 giugno, i nerazzurri affrontano il Fluminense dell'ex Milan Thiago Silva negli ottavi di finale del torneo. Chi passerà il turno, affronterà ai quarti la vincente del confronto tra Manchester City e Al-Hilal. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: inter - fluminense - mondiale - club

