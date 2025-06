Inter-Fluminense a rischio per allerta fulmini la protesta di Chivu | Qui siamo professionisti

L'atmosfera si fa incandescente non solo sul campo, ma anche nel cuore di Charlotte, dove un'allerta fulmini minaccia di trasformare l’ottavo di finale Inter-Fluminense in un incerto stop. La protesta di Chivu, che si batte per garantire professionalità e sicurezza, si fa sentire forte: evitare una sospensione prolungata è il suo obiettivo. Riusciranno le decisioni di oggi a scongiurare un nuovo episodio di lunga attesa? Continua a leggere.

Una temesta di fulmini potrebbe abbattersi sullo stadio di Charlotte durante Inter-Fluminense: l'ottavo di finale è a rischio rinvio, ma Chivu vorrebbe evitare la sospensione a oltranza come accaduto in Chelsea-Benfica, durata quattro ore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

