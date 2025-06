Inter-Fluminense 0-2 pagelle | Sommer e Thuram malissimo 4!

Una giornata da dimenticare per l'Inter, che si vede eliminata dai Mondiali per Club dopo una sconfitta sorprendente contro il Fluminense. Tra le note negative spiccano le prestazioni di Sommer e Thuram, autori di alcune delle peggiori valutazioni stagionali. Un passo indietro che solleva molte riflessioni sulla forma e la strategia della squadra. Ma quali sono stati i dettagli che hanno fatto la differenza? Scopriamolo insieme.

L’Inter perde contro il Fluminense per 2-0 ed esce agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Yann Sommer e Marcus Thuram giocano una delle peggiori partite della stagione, voto 4. Le pagelle del match. YANN SOMMER 4 – Il suo Mondiale insufficiente continua e anche oggi c’è il suo zampino sul gol del Fluminense. Non si capisce con Darmian, non esce in area piccola e lascia Cano libero di segnare. Inter-Fluminense, pagelle – DIFESA. MATTEO DARMIAN 4 – Complice del gol subito dal Fluminense. Si dimentica la marcatura alle spalle, non interviene perché pensa ci sia Sommer in uscita. Nel marasma generale segna Cano. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-Fluminense 0-2, pagelle: Sommer e Thuram malissimo, 4!

