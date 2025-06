Inter Fluminense 0-2 nerazzurri eliminati dal Mondiale per Club | la decidono Cano ed Hercules

In un match emozionante a Charlotte, l’Inter di Chivu si scontra con il Fluminense e uscita dal Mondiale per Club con un pesante 0-2. La vittoria dei brasiliani, grazie alle prodezze di Cano ed Hercules, spegne i sogni nerazzurri agli ottavi, segnando una delusione amara per i tifosi. È una lezione di determinazione che invita la squadra a riflettere e migliorare. Ora, l’attenzione è rivolta alla prossima sfida: niente tempo da perdere.

Inter Fluminense 0-2, tonfo nerazzurro a Charlotte: la squadra di Chivu è fuori dal Mondiale per Club. Tonfo nerazzurro a Charlotte. La sfida tra Inter e Fluminense finisce 2-0 per i brasiliani. La squadra guidata da Chivu subisce una delusione pesante, incassando la sua prima sconfitta nel torneo del Mondiale per club, un risultato che segna la fine del suo cammino agli ottavi di finale. I brasiliani sono partiti subito con grande slancio e, dopo soli tre minuti, sono riusciti a portarsi in vantaggio grazie a un gol di Cano. L'Inter, in difficoltà, ha faticato a trovare una reazione incisiva.

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

