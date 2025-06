Inter-Fluminense 0-2 nerazzurri eliminati dal Mondiale per Club 2025

L'avventura dell’Inter al Mondiale per club 2025 si chiude agli ottavi di finale, lasciando i tifosi delusi dopo una prestazione che non ha saputo rispecchiare il valore della squadra. Nonostante gli sforzi nel finale, i nerazzurri non riescono a ribaltare il risultato contro un Fluminense determinato, concludendo la loro corsa nel torneo. La squadra si...

Finisce agli ottavi di finale il Mondiale per club dell’Inter. I nerazzurri escono dalla competizione al termine di una deludente partita con il Fluminense, tentando nel finale di recuperare l’1-0 maturato a inizio partita ma finendo per subire il 2-0. I brasiliani passano in vantaggio al 6? con German Cano che insacca di testa. Al 40? il possibile raddoppio di Thiago Silva viene annullato dall’arbitro Barton su segnalazione del Var. L’Inter si sveglia dopo l’80’ e sfiora due volte il pari con Lautaro Martinez. Al 93? una rasoiata in diagonale di Hercules vale il 2-0 per gli uomini di Renato Portaluppi, che ai quarti se la vedranno con la vincente del match tra il Manchester City di Pep Guardiola e l’Al Hilal di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Inter-Fluminense 0-2, nerazzurri eliminati dal Mondiale per Club 2025

